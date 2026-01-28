В Одеському порту зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари та локомотив через атаку БпЛА – Кулеба

Російські окупаційні війська минулої ночі завдали удару безпілотниками по порту на Одещині – зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари, локомотив, виробничі будівлі, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"На Одещині армія рф вдарила БпЛА по території порту, зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари, локомотив, виробничі будівлі. Виникла пожежа. Триває ліквідація пошкоджень екстреними службами та працівниками порту", - написав він у телеграм-каналі у середу вранці.

Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що за результатами нічної атаки ворога на область є троє постраждалих. Одну людину - госпіталізовано, іншим допомогу надано на місці.

За його даними, в результаті атаки пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративні, складські будівлі, легкові автомобілі, а також припортову інфраструктуру та будівлі на території православного монастиря.