Держетнополітики про пошкодження Лаври: Це удар по пам’яті, по вірі, по культурі, яка формувала нас століттями

Фото: https://www.facebook.com

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті вважають пошкодження об'єктів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" вироком усім ілюзіям про "культуру" та "духовність" держави-агресора.

"Це не просто пошкоджені стіни. Це удар по пам’яті, по вірі, по культурі, яка формувала нас століттями. Києво-Печерська лавра — об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, сакральне місце для мільйонів людей, символ духовної та культурної тяглості України", - йдеться у повідомленні Держетнополітики.

Там нагадали, що Лавра пережила навали, імперії й тоталітарні режими, а також виказали впевненість, що також вона переживе й нинішній "кремлівський варваризм".

"Але сам факт цього удару — це вирок усім ілюзіям про "культуру" та "духовність" держави-агресора. Україна щодня платить високу ціну за право бути собою. Завдаючи масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, держава-агресор свідомо веде війну тотального руйнування, у якій під вогнем опиняється все — міста, люди, лікарні, святині, об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. Для цього режиму не існує ані сакрального, ані культурного, ані недоторканного", - наголосили в Держетнополітики.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ. Зокрема, пошкоджень зазнали: Корпус №№66 — вхідна частина до комплексу Дальніх печер, та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Так, вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.

Сили оборони України у ніч проти суботи, 24 січня знешкодили 15 ракет та 357 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.