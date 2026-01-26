Інтерфакс-Україна
Події
16:20 26.01.2026

Темпи просування окупантів різко скоротилися, ворог на минулому тижні захопив менше 27 кв км – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією протягом минулого тижня з 19 по 26 січня на 26,59 кв км, що у два з половиною рази менше, ніж позаминулого тижня, коли ворог зайняв 66,72 кв. км, і менше, ніж за будь-який тиждень в кінці минулого 2025 року, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

На минулому тижні противник зберіг темпи просування на покровському та добропільському напрямку на північному заході Донецької області, захопивши там 6,42 кв км (на позаминулому тижні було 6,92 кв км) та захопив 2,49 кв км на вовчанському напрямку в Харківській області, де просування на позаминулому тижні не було.

Натомість просування на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області та на часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках на сході та півночі Донецької області сильно уповільнились – до 6,97 кв км і 10,71 кв км за тиждень відповідно.

Просування ворога на запорізькому та лиманському напрямках минулого тижня повністю зупинилося. На інших напрямках також не поновлювались.

"Сіра зона" невизначеного контролю минулого тижня на запорізькому, гуляйпільському та новопавлівському напрямках збільшилась на 1,49 кв. км, на покровському та добропільському - на 25,27 кв. км, на часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках – на 15,58 кв км, на лиманському – на 9,02 кв км, на вовчанському – на 1,53 кв км.

Сукупно площа "сірої зони" збільшилась за минулий тиждень на 52,89 кв км, тоді як на позаминулому - на 4,67 кв км.

Таким чином, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 3,8 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 7,6 кв. км.

Позаминулого новорічного тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,53 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, в останній тиждень серпня та у перший вересня минулого року площа російської окупації зростала в середньому на 10-11 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня. У листопаді швидкість просування ворога різко зросла, переважно в напрямку Гуляйполя, але потім знову знизилися до 13-14 кв. км в середньому на добу. В середині грудня вона знов різко зросла внаслідок активного просування противника в напрямку Сіверська, після чого знизилась спочатку до попереднього темпу, а далі на новий рік - ще удвічі до 6-7 кв км на добу, і трималася на такому рівні два тижні.

