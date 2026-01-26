Інтерфакс-Україна
16:15 26.01.2026

Раді пропонують звернутися до президента щодо присвоєння звання Герой України члену правління "Укренерго" Брехту (посмертно)

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння звання Герой України Олексію Брехту (посмертно).

Відповідний проєкт постанови №14397 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Серед ініціаторів проєкту постанови Людмила Буймістер (позафракційна), Анна Скороход (депутатська група "За майбутнє"), Андрій Герус (фракція "Слуга народу"), Михайло Волинець ("Батьківщина").

Як повідомлялося, член правління НЕК "Укренерго" Брехт трагічно загинув під час роботи на одному з об’єктів, які зазнали ударів РФ.

