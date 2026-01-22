В Україні готують оновлення правопису

В Україні планують реалізувати системні зміни у сфері державної мовної політики, що передбачають оновлення чинного Українського правопису та розроблення глосарію правничої мови. Відповідні положення закріплено в постанові Верховної Ради «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави», ухваленій під час пленарного засідання парламенту. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Згідно з цими планами, оновлений правопис мають підготувати з урахуванням сучасних наукових підходів та рекомендацій мовознавців і затвердити у встановленому порядку у першому кварталі 2026 року. Паралельно з цим спільно з фахівцями-мовознавцями та юристами розроблятимуть єдиний правничий глосарій — базу термінів українського законодавства, що має допомогти позбутися застарілих канцеляризмів і русизмів у юридичних текстах.

Мета ініціативи — підвищити якість мовної основи законодавчих актів та забезпечити більш чітке, сучасне оформлення державних документів українською мовою. Це має стати частиною ширшої стратегії зміцнення мовної самобутності та посилення ролі української мови в офіційній сфері.

Окрім правопису та глосарію, документ також передбачає роботу над стандартами оформлення офіційних текстів і заходи з просування української мови у всіх сферах публічного життя.