Інтерфакс-Україна
Культура
13:20 22.01.2026

В Україні готують оновлення правопису

1 хв читати
В Україні готують оновлення правопису

В Україні планують реалізувати системні зміни у сфері державної мовної політики, що передбачають оновлення чинного Українського правопису та розроблення глосарію правничої мови. Відповідні положення закріплено в постанові Верховної Ради «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави», ухваленій під час пленарного засідання парламенту. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Згідно з цими планами, оновлений правопис мають підготувати з урахуванням сучасних наукових підходів та рекомендацій мовознавців і затвердити у встановленому порядку у першому кварталі 2026 року. Паралельно з цим спільно з фахівцями-мовознавцями та юристами розроблятимуть єдиний правничий глосарій — базу термінів українського законодавства, що має допомогти позбутися застарілих канцеляризмів і русизмів у юридичних текстах. 

Мета ініціативи — підвищити якість мовної основи законодавчих актів та забезпечити більш чітке, сучасне оформлення державних документів українською мовою. Це має стати частиною ширшої стратегії зміцнення мовної самобутності та посилення ролі української мови в офіційній сфері. 

Окрім правопису та глосарію, документ також передбачає роботу над стандартами оформлення офіційних текстів і заходи з просування української мови у всіх сферах публічного життя.

Теги: #верховна_рада #правопис

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 22.01.2026
Раді рекомендують ухвалити закон щодо спрощення набуття майна неповнолітніми

Раді рекомендують ухвалити закон щодо спрощення набуття майна неповнолітніми

17:04 20.01.2026
У Раді відсутнє опалення, вода та електрика – нардеп

У Раді відсутнє опалення, вода та електрика – нардеп

17:43 16.01.2026
Рада ратифікувала дві грантові угоди між урядами України та Італії для проєктів на Одещині бюджетом понад 38 млн євро

Рада ратифікувала дві грантові угоди між урядами України та Італії для проєктів на Одещині бюджетом понад 38 млн євро

17:09 16.01.2026
Набув чинності закон про множинне громадянство

Набув чинності закон про множинне громадянство

13:25 14.01.2026
Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

13:15 14.01.2026
Рада призначила Федорова міністром оборони

Рада призначила Федорова міністром оборони

10:44 14.01.2026
Верховна Рада в середу повторно розгляне призначення Федорова і Шмигаля

Верховна Рада в середу повторно розгляне призначення Федорова і Шмигаля

14:01 13.01.2026
Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

13:56 13.01.2026
Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

13:39 13.01.2026
Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Jerry Heil скаржиться на тиск у нацвідборі на Євробачення-2026

Ізраїль назвав свого представника на Євробачення-2026

У Німеччині скасували концерт російського скрипаля Рєпіна після звернення України

До фіналу Болонської виставки ілюстраторів увійшли вісім українських митців

Стало відомо, хто увійшов до Капітули Премії Ґонґадзе 2026 року

В Україні 22 січня стартує прокат фільму «Вічник» про карпатського мольфара

Стало відомо, де і коли у Києві відбудеться фестиваль “Книжкова країна”

Помер засновник видавництва “Наш Формат” Владислав Кириченко

В Україні стартує новий сезон студентських спортивних ліг

Бережна обговорила з Епіфанієм функціонування Києво-Печерської лаври як духовного та культурного центру України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА