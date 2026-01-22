Інтерфакс-Україна
Культура
13:27 22.01.2026

Ізраїль назвав свого представника на Євробачення-2026

1 хв читати
Ізраїль назвав свого представника на Євробачення-2026
Фото: https://www.eurovision.com/

Ізраїль визначив свого учасника для участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2026», який у травні відбудеться у Відні (Австрія). Ним став 27-річний співак і автор пісень Ноам Беттан, який здобув перемогу у фіналі національного відбору HaKokhav HaBa

Про це повідомили організатори на офіційній сторінці конкурсу.

Фінальний етап національного конкурсу пройшов у Неве-Ілані, де Беттан змагався з трьома іншими фіналістами. За підсумками вирішального голосування він випередив суперників і отримав право представляти країну на міжнародній сцені. 

Артист висловив захоплення з приводу вибору і подякував глядачам та журі за підтримку, зазначивши, що докладе максимум зусиль для виступу на «Євробаченні». 

Пісня, з якою Беттан виступить у Відні, буде визначена окремим внутрішнім відбором, і, як очікується, поєднуватиме тексти івритом та англійською, а також може містити фрагменти французькою мовою. 

Ізраїль бере участь у Євробаченні з 1973 року, має чотири перемоги в історії конкурсу та регулярно виходив до фіналу. У 2025 році країну представляла Юваль Рафаель, яка посіла друге місце.

Теги: #євробачення #представник #ізраїль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 22.01.2026
Jerry Heil скаржиться на тиск у нацвідборі на Євробачення-2026

Jerry Heil скаржиться на тиск у нацвідборі на Євробачення-2026

17:00 20.01.2026
Jerry Heil презентувала кліп на пісню для Нацвідбору на “Євробачення-2026”

Jerry Heil презентувала кліп на пісню для Нацвідбору на “Євробачення-2026”

15:09 20.01.2026
"Суспільне" презентувало макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2026"

"Суспільне" презентувало макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2026"

13:30 19.01.2026
Підтримка митців під час війни — це захист права на власну ідентичність, - радник-посланник Брескаленко

Підтримка митців під час війни — це захист права на власну ідентичність, - радник-посланник Брескаленко

13:26 18.01.2026
Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

19:28 15.01.2026
"Суспільне" опублікувало пісні фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

"Суспільне" опублікувало пісні фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

17:15 15.01.2026
"Суспільне" провело жеребкування черговості виступів фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

"Суспільне" провело жеребкування черговості виступів фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

18:19 14.01.2026
Оприлюднено пісні всіх фіналістів Нацвідбору “Євробачення-2026”

Оприлюднено пісні всіх фіналістів Нацвідбору “Євробачення-2026”

10:09 13.01.2026
Виконавець Khayat стане 10-м фіналістом нацвідбору на "Євробачення-2026"

Виконавець Khayat стане 10-м фіналістом нацвідбору на "Євробачення-2026"

09:40 13.01.2026
Представник від України виступатиме в 2-му півфіналі "Євробачення-2026" 14 травня

Представник від України виступатиме в 2-му півфіналі "Євробачення-2026" 14 травня

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

У Німеччині скасували концерт російського скрипаля Рєпіна після звернення України

В Україні готують оновлення правопису

До фіналу Болонської виставки ілюстраторів увійшли вісім українських митців

Стало відомо, хто увійшов до Капітули Премії Ґонґадзе 2026 року

В Україні 22 січня стартує прокат фільму «Вічник» про карпатського мольфара

Стало відомо, де і коли у Києві відбудеться фестиваль “Книжкова країна”

Помер засновник видавництва “Наш Формат” Владислав Кириченко

В Україні стартує новий сезон студентських спортивних ліг

Бережна обговорила з Епіфанієм функціонування Києво-Печерської лаври як духовного та культурного центру України

Організатори Ukrainian Fashion Week перенесли 58-й сезон на березень через складну ситуацію з енергетикою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА