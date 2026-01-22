Ізраїль назвав свого представника на Євробачення-2026

Фото: https://www.eurovision.com/

Ізраїль визначив свого учасника для участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2026», який у травні відбудеться у Відні (Австрія). Ним став 27-річний співак і автор пісень Ноам Беттан, який здобув перемогу у фіналі національного відбору HaKokhav HaBa.

Про це повідомили організатори на офіційній сторінці конкурсу.

Фінальний етап національного конкурсу пройшов у Неве-Ілані, де Беттан змагався з трьома іншими фіналістами. За підсумками вирішального голосування він випередив суперників і отримав право представляти країну на міжнародній сцені.

Артист висловив захоплення з приводу вибору і подякував глядачам та журі за підтримку, зазначивши, що докладе максимум зусиль для виступу на «Євробаченні».

Пісня, з якою Беттан виступить у Відні, буде визначена окремим внутрішнім відбором, і, як очікується, поєднуватиме тексти івритом та англійською, а також може містити фрагменти французькою мовою.

Ізраїль бере участь у Євробаченні з 1973 року, має чотири перемоги в історії конкурсу та регулярно виходив до фіналу. У 2025 році країну представляла Юваль Рафаель, яка посіла друге місце.