Стало відомо, хто увійшов до Капітули Премії Ґонґадзе 2026 року

Фото: Пресслужба

Оприлюднено склад Капітули Премії імені Георгія Ґонґадзе, яка у 2026 році обиратиме лауреата однієї з найпрестижніших українських журналістських відзнак, повідомила пресслужба Премії.

Премія імені Георгія Ґонґадзе щороку відзначає журналістів і журналісток за внесок у розвиток незалежної журналістики, професійну сміливість, принциповість і роботу в інтересах суспільства. Церемонія нагородження традиційно відбувається 21 травня — у день народження Георгія Ґонґадзе.

Капітула Премії є незалежним органом, який формує список номінантів і визначає переможця. До її складу входять представники родини Георгія Ґонґадзе, Українського ПЕН, видання «Українська правда», Києво-Могилянської бізнес-школи та спільноти меценатів, а також лауреат або лауреатка Премії попереднього року. Окрім цього, члени Капітули щороку запрошують додаткових учасників із числа журналістів, медіаекспертів та медіаменеджерів.

Члени Капітули Премії Ґонґадзе 2026 року:

◽️ Мирослава Ґонґадзе, журналістка, медіаменеджерка, експертка з питань безпеки й демократії у Східній Європі.



◽️ Володимир Єрмоленко, Президент Українського ПЕН, філософ, письменник, журналіст.



◽️ Лев Жиденко, меценат Премії, співзасновник мережі магазинів "Аврора".



◽️ Павло Казарін, лауреат Премії Ґонґадзе (2020), журналіст, головний сержант 2 батальйону безпілотних систем 104 бригади.



◽️ Сергій Квіт, президент Національного університету "Києво-Могилянська академія".



◽️ Дмитро Лиховій, офіцер Головного управління комунікацій ЗС України, журналіст.



◽️ Іван Любиш-Кірдей, оператор Reuters, кавалер ордену "За заслуги" 2 та 3 ступенів, лауреат Премії імені Георгія Ґонґадзе (2025).



◽️ Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди".



◽️ Оксана Романюк, директорка ІМІ.

Лауреата або лауреатку Премії обирають у кілька етапів. Спершу Капітула формує довгий список претендентів, згодом визначає трьох номінантів, а ім’я переможця оголошують під час церемонії нагородження 21 травня.

У попередні роки лауреатами Премії стали журналісти та журналістки, які відзначилися у різних медіа та жанрах:

2025: Іван Любиш-Кірдей — фотограф, оператор та воєнний кореспондент міжнародної агенції Reuters.

— фотограф, оператор та воєнний кореспондент міжнародної агенції Reuters. 2024: Тетяна Трощинська — журналістка, колишня головна редакторка «Громадського радіо», ведуча «Радіо Культура» на «Суспільному», медіатренерка.

— журналістка, колишня головна редакторка «Громадського радіо», ведуча «Радіо Культура» на «Суспільному», медіатренерка. 2023: Бодан Логвиненко — письменник, журналіст, волонтер, засновник мультимедійного проєкту Ukraїner.

— письменник, журналіст, волонтер, засновник мультимедійного проєкту Ukraїner. 2022: Мстислав Чернов та Євген Малолєтка — журналісти Associated Press (відеограф та фотокореспондент), автори документальної стрічки «20 днів у Маріуполі», лауреати Пулітцерівської премії та премії «Оскар».

— журналісти Associated Press (відеограф та фотокореспондент), автори документальної стрічки «20 днів у Маріуполі», лауреати Пулітцерівської премії та премії «Оскар». 2021: Мирослава Барчук — журналістка, телеведуча, членкиня Українського ПЕН, ведуча суспільно-політичних програм на «Суспільному».

— журналістка, телеведуча, членкиня Українського ПЕН, ведуча суспільно-політичних програм на «Суспільному». 2020: Павло Казарін — публіцист, журналіст, ведучий телеканалу «ICTV» та «Радіо НВ», нині військовослужбовець ЗСУ.

— публіцист, журналіст, ведучий телеканалу «ICTV» та «Радіо НВ», нині військовослужбовець ЗСУ. 2019: Вахтанґ Кіпіані — засновник та головний редактор видання «Історична правда», автор книги «Справа Василя Стуса», журналіст та публіцист.

Премія імені Георгія Ґонґадзе була заснована у 2019 році Українським ПЕН, родиною Георгія Ґонґадзе, виданням «Українська правда» та Києво-Могилянською бізнес-школою за підтримки спільноти меценатів.