Jerry Heil презентувала кліп на пісню для Нацвідбору на “Євробачення-2026”

Фото: пресслужба Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil презентувала офіційний музичний кліп на пісню “CATHARTICUS (prayer)”, з якою вона бере участь у Національному відборі на Пісенний конкурс “Євробачення-2026”. Повідомляє пресслужба Jerry Heil.

Відео створено на конкурсну композицію, яка поєднує латинські молитвені мотиви, елементи українського фольклору та сучасний поп-звучання. Співачка виступить у фіналі нацвідбору 7 лютого 2026 року під номер 9.

Авторський склад пісні включає шведських сонграйтерів Joy Deb і Linnea Deb, які раніше були співавторами переможного треку Євробачення-2015. За словами Jerry Heil, цей трек не був створений спеціально для конкурсу, але він має глибший художній і філософський зміст, який вона визначає як “стан мистецтва”, а не просто пісню.

Режисеркою кліпу виступила Валерія Фадєєва; у відео також задіяно шоу-балет Freedom. За даними пресслужби співачки, сюжет відео розкриває тему “шляху Душі від небесного втілення до земних випробувань, внутрішньої боротьби та катарсису”, де танцівники символізують людські пороки, страхи й спокуси.

Пісня “CATHARTICUS (prayer)” вже стала однією з найпопулярніших у межах нацвідбору: за першу добу після публікації вона очолила рейтинг прослуховувань серед конкурсних композицій.