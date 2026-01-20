Інтерфакс-Україна
Культура
17:00 20.01.2026

Jerry Heil презентувала кліп на пісню для Нацвідбору на “Євробачення-2026”

Фото: пресслужба Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil презентувала офіційний музичний кліп на пісню “CATHARTICUS (prayer)”, з якою вона бере участь у Національному відборі на Пісенний конкурс “Євробачення-2026”. Повідомляє пресслужба Jerry Heil.

Відео створено на конкурсну композицію, яка поєднує латинські молитвені мотиви, елементи українського фольклору та сучасний поп-звучання. Співачка виступить у фіналі нацвідбору 7 лютого 2026 року під номер 9.

Авторський склад пісні включає шведських сонграйтерів Joy Deb і Linnea Deb, які раніше були співавторами переможного треку Євробачення-2015. За словами Jerry Heil, цей трек не був створений спеціально для конкурсу, але він має глибший художній і філософський зміст, який вона визначає як “стан мистецтва”, а не просто пісню.

Режисеркою кліпу виступила Валерія Фадєєва; у відео також задіяно шоу-балет Freedom. За даними пресслужби співачки, сюжет відео розкриває тему “шляху Душі від небесного втілення до земних випробувань, внутрішньої боротьби та катарсису”, де танцівники символізують людські пороки, страхи й спокуси.

Пісня “CATHARTICUS (prayer)” вже стала однією з найпопулярніших у межах нацвідбору: за першу добу після публікації вона очолила рейтинг прослуховувань серед конкурсних композицій.

Теги: #євробачення #jerry_heil #кліп

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Організатори Ukrainian Fashion Week перенесли 58-й сезон на березень через складну ситуацію з енергетикою

Українська модель Юлія Ратнер знялася у фільмі “Кутюр” разом з Анджеліною Джолі

Український скульптор Олексій Пода здобув друге місце на міжнародному конкурсі льодових скульптур у Франції

Оприлюднено імена фіналістів Шевченківської премії-2026

Театр "Гармидер" вперше поставить "Озерний вітер" Юрка Покальчука на великій сцені

У Києві відкриють оновлену залу Театру на Подолі

У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

В Одесі знайшли банкноту УНР 1918 року

Музей Прадо в Мадриді заявив про перевантаження через надмірну кількість відвідувачів

