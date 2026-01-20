Інтерфакс-Україна
Культура
14:52 20.01.2026

У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

2 хв читати
У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу
Фото: Мінкультури

У 2025 році культурні заклади України продовжили роботу з забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення, зокрема людей з інвалідністю, в рамках реалізації Національної стратегії безбар’єрності, повідомляє Міністерства культури України.

За підсумками року до заходів із доступності долучилися 920 закладів культури по всій країні. У понад 40 установах забезпечено фізичний доступ до будівель — зокрема облаштовано пандуси, підйомники та безперешкодні маршрути у музеях, бібліотеках, театрах та культурно-освітніх центрах. Серед них — Київський муніципальний академічний театр опери та балету, Державний історико-архітектурний заповідник у Бережанах та Історико-меморіальний музей Олекси Довбуша.

У понад 30 установах організовано безперешкодний доступ до приміщень, де проводяться виставкові, концертні та театральні заходи, а також до основних сценічних і глядацьких залів. У деяких закладах створено умови доступу до камерних сценічних майданчиків. 

Більше 25 закладів у 2025 році адаптували внутрішні приміщення — вбиральні, гардероби та інші допоміжні зони — з урахуванням потреб маломобільних людей. Щонайменше в 10 установах облаштовано туалети, пристосовані для людей на інвалідних візках, серед яких — Музей мистецтв Прикарпаття, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв та Музей композитора М. Д. Леонтовича у Вінницькій області. 

Також приділено увагу інформаційній доступності: у кількох установах облаштовано тактильні смуги для людей з порушеннями зору та дублювання вивісок і матеріалів шрифтом Брайля, а деякі вебсайти закладів адаптовано з урахуванням потреб людей з обмеженим зором. 

Роботу щодо створення безбар’єрного культурного простору в Україні планують продовжувати і в 2026 році.

Теги: #безбарєрність #мінкультури #заклади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 20.01.2026
Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

12:02 20.01.2026
Наукові установи, які не здобули високої атестаційної групи, автоматично не припиняють своєї діяльності - Міносвіти

Наукові установи, які не здобули високої атестаційної групи, автоматично не припиняють своєї діяльності - Міносвіти

12:31 19.01.2026
Міністерство культури України провело переговори з послом КНР щодо культурної співпраці

Міністерство культури України провело переговори з послом КНР щодо культурної співпраці

11:52 19.01.2026
Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

11:33 19.01.2026
За участі Міністерства культури відбулася дискусія про прифронтові й переміщені музеї

За участі Міністерства культури відбулася дискусія про прифронтові й переміщені музеї

16:34 18.01.2026
Договір з УПЦ (МП) про безоплатне користування Батуринським Миколо-Крупицьким монастирем закінчується 26 січня - Мінкультури

Договір з УПЦ (МП) про безоплатне користування Батуринським Миколо-Крупицьким монастирем закінчується 26 січня - Мінкультури

11:45 17.01.2026
Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

11:56 14.01.2026
Міністерство культури України та Український інститут книги підбили книжкові підсумки 2025 року

Міністерство культури України та Український інститут книги підбили книжкові підсумки 2025 року

15:55 12.01.2026
Мінкультури: З 2022 року відновлено 5 закладів культури у сфері управління відомства

Мінкультури: З 2022 року відновлено 5 закладів культури у сфері управління відомства

10:53 12.01.2026
Мінкультури внесло 11 росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, у 2025р

Мінкультури внесло 11 росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, у 2025р

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

В Одесі знайшли банкноту УНР 1918 року

Музей Прадо в Мадриді заявив про перевантаження через надмірну кількість відвідувачів

Керівник хору "Гомін" пояснив відмову колективу від участі у шоу "Кварталу 95"

У Києві відновлять будинок родини Сікорських

Вчені знайшли ДНК на малюнку, який пов’язують з Леонардо да Вінчі

У Києві на Лук’янівському кладовищі створили маршрут могилами відомих художників

ПАР відмовилася від участі у Венеційській бієнале

У столиці відбудеться прем’єра документальної стрічки про “Азов”

Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

Піккардійська терція заспівала у цілковитій темряві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА