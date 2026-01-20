У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

Фото: Мінкультури

У 2025 році культурні заклади України продовжили роботу з забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення, зокрема людей з інвалідністю, в рамках реалізації Національної стратегії безбар’єрності, повідомляє Міністерства культури України .

За підсумками року до заходів із доступності долучилися 920 закладів культури по всій країні. У понад 40 установах забезпечено фізичний доступ до будівель — зокрема облаштовано пандуси, підйомники та безперешкодні маршрути у музеях, бібліотеках, театрах та культурно-освітніх центрах. Серед них — Київський муніципальний академічний театр опери та балету, Державний історико-архітектурний заповідник у Бережанах та Історико-меморіальний музей Олекси Довбуша.

У понад 30 установах організовано безперешкодний доступ до приміщень, де проводяться виставкові, концертні та театральні заходи, а також до основних сценічних і глядацьких залів. У деяких закладах створено умови доступу до камерних сценічних майданчиків.

Більше 25 закладів у 2025 році адаптували внутрішні приміщення — вбиральні, гардероби та інші допоміжні зони — з урахуванням потреб маломобільних людей. Щонайменше в 10 установах облаштовано туалети, пристосовані для людей на інвалідних візках, серед яких — Музей мистецтв Прикарпаття, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв та Музей композитора М. Д. Леонтовича у Вінницькій області.

Також приділено увагу інформаційній доступності: у кількох установах облаштовано тактильні смуги для людей з порушеннями зору та дублювання вивісок і матеріалів шрифтом Брайля, а деякі вебсайти закладів адаптовано з урахуванням потреб людей з обмеженим зором.

Роботу щодо створення безбар’єрного культурного простору в Україні планують продовжувати і в 2026 році.