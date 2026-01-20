Український скульптор Олексій Пода здобув друге місце на міжнародному конкурсі льодових скульптур у Франції

Фото: О. Пода\u000D\u000A\u000D\u000AУкраїнський скульптор Олексій Пода посів друге місце на щорічному міжнародному конкурсі льодових скульптур, що відбувся на гірськолижному курорті Валлуар у Французьких Альпах.\u000D\u000A\u000D\u000AПро це повідомляє Суспільне Полтава.\u000D\u000A\u000D\u000AУ змаганні взяли участь близько 20 митців із різних країн світу, які працювали під відкритим небом, зокрема в нічний час через складні погодні умови. \u000D\u000A\u000D\u000A\u000D\u000A\u000D\u000AОлексій Пода з Полтави під час створення скульптури з льоду. Фото: Instagram/Oleksiy Poda\u000D\u000A\u000D\u000AРобота Олексія Поди має назву “Out of Mind” — вона, за словами митця, символізує внутрішню боротьбу людини, коли серце прагне свободи, а розум та обставини обмежують це прагнення.\u000D\u000A\u000D\u000AПода вперше представляв цей проєкт на конкурсі у Валлуарі, а для участі автори попередньо подавали ескізи, після чого журі запрошувало найсильніших авторів для роботи з льодовим матеріалом безпосередньо на місці заходу. \u000D\u000A\u000D\u000AПерше місце на змаганні здобув скульптор із Чехії, третє — митець із Литви.\u000D\u000A\u000D\u000AМіжнародний конкурс льодов…