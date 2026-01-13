ГО “Форум видавців” оголосила конкурс есеїв для школярів

ГО “Форум видавців” оголосила конкурс есеїв “Читальня 2.0: Читай-пиши” для учнів 5–10 класів із Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Про це повідомляє пресслужба конкурсу.

Ініціатива спрямована на розвиток культури читання та письма серед дітей і підлітків, формування комунікативних навичок, критичного й креативного мислення, а також на психоемоційну підтримку через письмове самовираження.

До участі можуть долучитися учні та учениці закладів загальної середньої освіти всіх типів і форм власності з зазначених областей незалежно від фактичного місця проживання. Для цього необхідно обрати одну з тем есею, підготувати роботу відповідно до вимог конкурсу та подати її через онлайн-форму до 3 березня 2025 року.

Учасникам пропонуються три теми: “Сміливі завжди мають щастя”, “Лиш боротись — значить жить!”, “Тільки той, хто мріє, не знає меж”.

Організатори також повідомили, що 2 лютого 2025 року серед перших учасників, які подадуть свої есеї, буде розіграно бонусний подарунок. Після технічного відбору роботи оцінюватимуть три команди журі у трьох вікових групах. Імена переможців планують оприлюднити 2 квітня на сайті bookforum.ua та в соціальних мережах організації.

За підсумками конкурсу десять переможців отримають комплекти книжок за рекомендаціями експертів і членів журі, які будуть надіслані поштою по Україні.

У ГО “Форум видавців” нагадали, що у 2024 році команда організувала конкурс читання “Читальня 2.0. Підлітки”, за результатами якого 20 переможців взяли участь у навчально-відпочинковій програмі в Карпатах із зірковими менторами.

Проєкт реалізується за підтримки фонду Razom for Ukraine. Співорганізаторами виступають Херсонська, Запорізька та Миколаївська обласні військові адміністрації.