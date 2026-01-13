Інтерфакс-Україна
Культура
09:40 13.01.2026

Представник від України виступатиме в 2-му півфіналі "Євробачення-2026" 14 травня

Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026 у Відні (Австрії), який відбудеться" 14 травня, повідомив Суспільний мовник.

"В австрійській столиці Відні відбулося жеребкування країн-учасниць півфіналів "Євробачення-2026". За результатами жеребкування, представник від України виступить у 2 частині другого півфіналу. Жеребкування, визначило, в якому з двох півфіналів виступатимуть автофіналісти — Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також Австрія, як країна-переможниця "Євробачення-2025", - йдеться в повідомленні "Суспільного". 

Зокрема, у першому півфіналі, 12 травня, віддавати свої голоси буде Німеччина та Франція, а Австрія, Франція та Великобританія голосуватимуть, відповідно, у другому півфіналі, 14 травня. 

У першому півфіналі, 12 травня, за право пройти у гранд-фінал конкурсу змагатимуться: Хорватія, Фінляндія, Грузія, Греція, Португалія, Молдова, Швеція, Бельгія, Естонія, Ізраїль, Литва, Чорногорія, Польща, Сан-Марино і Сербія.

У другому півфіналі, 14 травня, заспівають учасники з наступних країн: Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Чехія, Люксембург, Румунія, Швейцарія, Албанія, Австралія, Кіпр, Данія, Латвія, Мальта, Норвегія і Україна

Зазначається, що точний порядок виступів у двох півфіналах буде визначено до кінця березня.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії. У "Євробаченні-2026" візьмуть участь 35 країн.

Теги: #євробачення #австрія

