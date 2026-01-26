До Австрійської національної бібліотеки передали понад 100 українських книжок

Фото: соцмережі

Австрійська національна бібліотека отримала понад 100 примірників українських книжок для формування фонду "Українська книжкова полиця", повідомляє посольство України в Австрії .

Як зазначено, передача видань здійснена Ukraine Office Austria при Федеральному міністерстві європейських і закордонних справ Австрії в межах міжнародної ініціативи з просування української літератури та культури.

До колекції, зокрема, увійшли художні, наукові та перекладні видання українською мовою, які представляють різні жанри та теми, включно з історією, культурою та сучасними літературними творами.

У церемонії передачі взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австрії Василь Химинець, який провів робочу зустріч із представниками Австрійської національної бібліотеки та Ukraine Office Austria, під час якої обговорено подальші напрямки співпраці, зокрема можливості системного представлення української літератури в австрійських культурних і освітніх інституціях.

У повідомленні посольства зазначено, що поява україномовних книжок у фондовій колекції головної бібліотеки Австрії сприяє розширенню культурної присутності України в Австрії та підтримці української спільноти за кордоном.

Проєкт "Українська книжкова полиця" реалізується в межах міжнародної ініціативи з поширення української літератури у публічних бібліотеках світу, що включає відкриття подібних полиць у кількох країнах.