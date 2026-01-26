Режисер "Титаніка" і "Аватара" покинув США

Фото: Вікіпедія \u000D\u000A\u000D\u000AВідомий голлівудський режисер Джеймс Кемерон, автор культових фільмів \u0022Титанік\u0022 і \u0022Аватар\u0022, заявив, що назавжди залишив Сполучені Штати Америки та оселився з родиною в Новій Зеландії, повідомляють The Page з посиланням на інтерв’ю режисера. \u000D\u000A\u000D\u000AЗа словами Кемерона, рішення покинути США стало наслідком політичної атмосфери в країні під час президентства Дональда Трампа та ставлення частини американського суспільства до наукових підходів, зокрема у контексті пандемії COVID\u002D19. \u000D\u000A\u000D\u000AУ розмові з ведучим програми In Depth with Graham Bensinger режисер зазначив, що його сім’я вже тривалий час має домівку у Новій Зеландії, де вони почали жити ще під час пандемії, і тепер остаточно вирішили оселитися там через сприйняття місцевого способу життя й пріоритети у підходах до суспільних викликів. \u000D\u000A\u000D\u000AКемерон також порівняв суспільну атмосферу у Новій Зеландії та США, зазначивши, що у першій він відчуває інший рівень соціальної взаємодії та довіри до науки, тоді як у другій, на й…