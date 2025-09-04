Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль запропонував Новій Зеландії співробітництво у виробництві морських дронів та запросив до участі у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних.

Про це міністр повідомив за підсумками зустрічі у Києві з міністеркою оборони цієї країни Джудіт Коллінз та головнокомандувачем Збройних сил Нової Зеландії, маршалом авіації Тоні Девісом у телеграм-каналі у четвер.

За словами Шмигаля, на зустрічі він поінформували делегацію Нової Зеландії про поточну ситуацію на полі бою та про ключові потреби нашої армії. Сторони обговорили пріоритети двосторонньої співпраці у сфері оборони. Зокрема, Шмигаль запропонував розглянути можливості співробітництва у виробництві морських дронів.

Серед інших тем зустрічі: перспективи двосторонньої безпекової угоди, участь у Коаліції охочих та гуманітарні проєкти.

"Запропонував Новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних", - зазначив Шмигаль.

Міністр висловив вдячність Новій Зеландії за допомогу в протидії тіньовому флоту РФ та закликав партнерів продовжувати та посилювати санкційний тиск на агресора, зокрема у питанні конфіскації заморожених російських активів. "Ми також високо цінуємо участь новозеландських інструкторів у програмі підготовки українських військових Interflex", - додав він.

"Дякуємо Новій Зеландії за незмінну підтримку", - резюмував міністр оборони України.