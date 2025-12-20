Україна та Португалія підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання з Поругалією угоди про партнерство у виробництві морських дронів.

"Сьогодні є дуже важлива спільна заява України та Португалії, щойно ми підписали її - про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Це один з найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, що були результати. В усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту, - сказав Зеленський на спільній з прем’єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру пресконференції в суботу в Києві.

За словами голови Української держави, РФ знов намагається блокувати приморські регіони. "Ми будемо цьому протидіяти і ми будемо вдячні усім партнерам за підтримку, за допомогу в цьому також", - сказав він.

Також Зеленський подякував Португалії за її внесок в рамках ініціативb щодо закупівлі американського озброєння для України PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).