У Данії готують масштабний перформанс про Україну

Фото: Facebook

У Данії 22 лютого відбудеться поетично-музичний перформанс Voices of Dignity, присвячений українській літературі та культурному спротиву, повідомили організатори на своїй сторінці у Facebook .

Подія пройде в межах спеціальної програми на літературному фестивалі Bogforum у Копенгагені напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Організаторами виступають Український дім у Данії, Данський культурний інститут та театр Det Ny Teater.

Проєкт Voices of Dignity, започаткований у 2024 році як платформа культурного діалогу між Україною та Європою, у 2026 році буде представлений під назвою Ukrainian Voices – Stories of Freedom. Під час перформансу українські письменники читатимуть свої тексти мовою оригіналу, а данські актори — у перекладі датською. Програма охоплюватиме твори від Лесі Українки та митців Розстріляного відродження до сучасних українських авторів.

Серед учасників заявлені провідні данські актори, зокрема Ніколай Костер-Вальдау, Еллен Гіллінґсьо, Крістіне Альбек Бьорґе та Боділь Йорґенсен. Головною спікеркою заходу стане правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року Олександра Матвійчук.

Організатори зазначають, що перформанс має на меті привернути увагу міжнародної аудиторії до української культури як інструменту збереження ідентичності та форми опору під час війни.