Інтерфакс-Україна
Культура
13:50 27.01.2026

У Малієвецькому музеї під час ремонту виявили артефакт початку XIX століття

1 хв читати
У Малієвецькому музеї під час ремонту виявили артефакт початку XIX століття
Фото: Анастасія Донець

У Малієвецькому обласному історико-культурному музеї на Хмельниччині під час ремонтних робіт у приміщенні палацу графа Орловського виявили уламок порцелянової тарілки, датований початком XIX століття.

Про це повідомляє Zahid.Espreso.tv з посиланням на директорку музею Анастасію Донець.

За її словами, знахідку виявили під час усунення прориву системи опалення на горищі будівлі. За попередніми оцінками фахівців, уламок може походити з періоду 1803–1830 років і є наслідуванням китайській експортній порцеляні.

Донець також зазначила, що предмет, ймовірно, виготовили на мануфактурі в чеському місті Клаштерец, а декоративна композиція зображує птаха над скелею. Знахідку планують внести до музейних фондів.

Малієвецький обласний історико-культурний музей створено у 2021 році в палаці графа Орловського, збудованому наприкінці XVIII століття. Установа відкрилася для відвідувачів у 2022 році.

Теги: #малієвецький_музей #артефакт

