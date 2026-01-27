У Малієвецькому музеї під час ремонту виявили артефакт початку XIX століття
У Малієвецькому обласному історико-культурному музеї на Хмельниччині під час ремонтних робіт у приміщенні палацу графа Орловського виявили уламок порцелянової тарілки, датований початком XIX століття.
Про це повідомляє Zahid.Espreso.tv з посиланням на директорку музею Анастасію Донець.
За її словами, знахідку виявили під час усунення прориву системи опалення на горищі будівлі. За попередніми оцінками фахівців, уламок може походити з періоду 1803–1830 років і є наслідуванням китайській експортній порцеляні.
Донець також зазначила, що предмет, ймовірно, виготовили на мануфактурі в чеському місті Клаштерец, а декоративна композиція зображує птаха над скелею. Знахідку планують внести до музейних фондів.
Малієвецький обласний історико-культурний музей створено у 2021 році в палаці графа Орловського, збудованому наприкінці XVIII століття. Установа відкрилася для відвідувачів у 2022 році.