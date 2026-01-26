Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

Міністерство культури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят, пам’ятних дат, які відзначаються в Україні.

Згідно.з наказом №65 від 23 січня, головою робочої групи визначена віцепрем’єр-міністерка — міністерка культури України Тетяна Бережна, заступником - заступник міністра культури Іван Вербицький.

Також в склад увійшли керівники і заступники профільних центральних органів виконавчої влади, народні депутати та інші.