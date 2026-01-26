Інтерфакс-Україна
Культура
15:44 26.01.2026

Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

1 хв читати
Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

Міністерство культури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят, пам’ятних дат, які відзначаються в Україні.

Згідно.з наказом  №65 від 23 січня, головою робочої групи визначена віцепрем’єр-міністерка — міністерка культури України Тетяна Бережна, заступником - заступник міністра культури Іван Вербицький.

Також в склад увійшли керівники і заступники профільних центральних органів виконавчої влади, народні депутати та інші.

Теги: #робоча_група #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 22.01.2026
Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

14:42 21.01.2026
У Києві створено робочу групу для верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання

У Києві створено робочу групу для верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання

14:52 20.01.2026
У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

14:43 20.01.2026
Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

12:31 19.01.2026
Міністерство культури України провело переговори з послом КНР щодо культурної співпраці

Міністерство культури України провело переговори з послом КНР щодо культурної співпраці

11:52 19.01.2026
Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

11:33 19.01.2026
За участі Міністерства культури відбулася дискусія про прифронтові й переміщені музеї

За участі Міністерства культури відбулася дискусія про прифронтові й переміщені музеї

16:34 18.01.2026
Договір з УПЦ (МП) про безоплатне користування Батуринським Миколо-Крупицьким монастирем закінчується 26 січня - Мінкультури

Договір з УПЦ (МП) про безоплатне користування Батуринським Миколо-Крупицьким монастирем закінчується 26 січня - Мінкультури

11:56 14.01.2026
Міністерство культури України та Український інститут книги підбили книжкові підсумки 2025 року

Міністерство культури України та Український інститут книги підбили книжкові підсумки 2025 року

15:55 12.01.2026
Мінкультури: З 2022 року відновлено 5 закладів культури у сфері управління відомства

Мінкультури: З 2022 року відновлено 5 закладів культури у сфері управління відомства

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Українська художниця Марія Різак увійшла до числа переможців Болонської виставки ілюстраторів 2026 року

У Національній філармонії України відбудеться концерт до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

Українська поезія прозвучала на Jaipur Literature Festival в Індії

Режисер "Титаніка" і "Аватара" покинув США

У Києві відкрили виставку художника Андрієнка-Нечитайла "Херсон – Париж"

До Австрійської національної бібліотеки передали понад 100 українських книжок

Редакторка Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу про життя і опір в Україні під час війни

Нищук про "Оскар": Світ вперто продовжує шукати "хороших руських"

Відеоверсія камерного циклу "Пролегомени до опери: Пісні для Києво-Могилянської академії " доступна до перегляду

Фінляндія та Словаччина стали Європейськими столицями культури 2026 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА