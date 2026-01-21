Інтерфакс-Україна
Події
14:42 21.01.2026

У Києві створено робочу групу для верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання

Фото: Мінрозвитку громад

Уряд створив робочу групу з верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання в Києві, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Окремо ухвалили рішення створити робочу групу з верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання – щоб бачити реальну картину по кожному району Києва і використовувати наявні ресурси максимально ефективно", - написав він за підсумками засідання уряду з питань енергобезпеки в середу.

Як повідомлялося, на ранок середи, 21 січня, близько 4000 будинків у Києві залишаються без опалення, а майже 60% столиці перебуває без електропостачання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. "За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою — потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", — заявив президент.

