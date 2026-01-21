Свириденко: Готуємося з партнерами до проведення "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Україна з партнерами готується до проведення засідання "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+.

Готуємося з партнерами до проведення засідання "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+. Данія оголосила про внесок у понад 20 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані до Фонду підтримки енергетики України, на захист енергообʼєктів та на забезпечення термінової допомоги для швидкого відновлення", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, Японія також готує суттєвий пакет енергетичного обладнання.

"Дякуємо усім, хто продовжує надавати екстрену підтримку Україні", - додала вона.

Як повідомлялося, раніше МЗС на доручення премʼєра Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликала "Енергетичний Рамштайн", на якому розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання щодо енергетичної підтримки від партнерів. Поанується, що захід відбудеться в онлайн-форматі.