13:51 17.01.2026

Свириденко та очільник "Нафтогазу" обговорили питання забезпечення газом, особливо у прифронтових регіонах

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко та очільник НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький обговорили забезпечення безперервного газопостачання, передусім у прифронтових регіонах, особлива увага Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям та Херсону.

"Обговорили з керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким забезпечення безперервного газопостачання, передусім у прифронтових регіонах. Продовжуємо координувати роботу всіх складових енергосистеми в умовах надзвичайної ситуації через російські обстріли і сильні морози", - написала Свириденко у телеграм-каналі у суботу.

За її словами, по всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. Загалом понад дві тисячі газовиків залучені до робіт: безпосередніх ремонтів на обʼєктах і цілодобового прийому викликів від людей. Після постійних ворожих атак вони роблять усе можливе для швидкого відновлення газопостачання сіл і містечок поблизу лінії фронту, де ремонтні бригади працюють часто під цілеспрямованими атаками.

"Особлива увага зараз — прифронтовим Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям. Особлива складна ситуація в Херсоні, ворожими обстрілами суттєво зруйнувані енергообʼєкти. Нафтогаз забезпечив місцевих жителів 1750 електричними та газовими обігрівачами в комплексі з балонами газу, і постійно завозить додаткове обладнання", - повідомила Свириденко.

Також на зустрічі обговорювалася ситуація з імпортом додаткових обсягів газу. "Завдяки виділеним з державного бюджету 8 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів Уряд спільно з Нафтогазом у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд кубометрів для стабільного проходження опалювального сезону. Це дозволило замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари. Визначили чіткі параметри імпорту на наступний період, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими", - написала вона.

Також Свириденко повідомила, що у приміщеннях заправних станцій державної мережі АЗК "Укрнафта", яка входить до групи "Нафтогаз", працюють пункти незламності.

