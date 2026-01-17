Інтерфакс-Україна
Події
13:07 17.01.2026

За попередніми даними вибух у харківській багатоповерхівці має побутове походження

1 хв читати

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом вибуху, що стався проти ночі на суботу в багатоповерховому будинку в Салтівському районі Харкова та спричинив загибель двох людей.

"За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Усі обставини трагедії встановлюються", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попереднім висновком експертів, вибухнула газо-повітряна суміш.

Внаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами будинку, вибито вікна балкону та квартири.

На місці події виявлено тіла двох загиблих - чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження.

Теги: #харків #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:09 17.01.2026
Щонайменше двоє загиблих внаслідок вибуху невідомого походження у Харкові

Щонайменше двоє загиблих внаслідок вибуху невідомого походження у Харкові

20:23 16.01.2026
Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

19:24 15.01.2026
Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, наслідки уточнюються

Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, наслідки уточнюються

10:29 14.01.2026
В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

18:34 13.01.2026
Російський дрон поцілив у спортивний об'єкт у Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський дрон поцілив у спортивний об'єкт у Харкові, даних щодо постраждалих немає

17:28 13.01.2026
Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

16:10 13.01.2026
РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

11:17 13.01.2026
Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

08:09 13.01.2026
Рятувальники гасять пожежу на території поштового терміналу у передмісті Харкова, що спалахнула внаслідок масованої нічної атаки

Рятувальники гасять пожежу на території поштового терміналу у передмісті Харкова, що спалахнула внаслідок масованої нічної атаки

06:52 13.01.2026
До 4 зросла кількість загиблих у передмісті Харкова

До 4 зросла кількість загиблих у передмісті Харкова

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

ОСТАННЄ

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

Свириденко та очільник "Нафтогазу" обговорили питання забезпечення газом, особливо у прифронтових регіонах

Освітній процес у Сумській громаді буде дистанційним до 1 лютого

Морозна погода збережеться в Україні найближчими днями, вночі -15-20°, на півночі місцями -21-24°

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

У ЦПД спростували фейк про "повне відключення світла" на заході України

Майже 40% закладів освіти на Миколаївщині продовжать роботу в очному режимі, 20% перейдуть на дистанційку

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

НВМК планує проведення архітектурних конкурсів на ключові об'єкти та споруди меморіалу після завершення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА