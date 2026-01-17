За попередніми даними вибух у харківській багатоповерхівці має побутове походження

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом вибуху, що стався проти ночі на суботу в багатоповерховому будинку в Салтівському районі Харкова та спричинив загибель двох людей.

"За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Усі обставини трагедії встановлюються", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попереднім висновком експертів, вибухнула газо-повітряна суміш.

Внаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами будинку, вибито вікна балкону та квартири.

На місці події виявлено тіла двох загиблих - чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження.