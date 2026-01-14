В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

Фото: ДСНС/Київ

В Голосіївському районі столиці в багатоповерхівці стався вибух газової суміші, одна людина отримала опіки, зруйнований балкон, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

" В Голосіївському районі столиці, в одній із багатоповерхівок, стався вибух газової суміші: зруйнований балкон. Виникла пожежа, під час ліквідації надзвичайники врятували чоловіка. Постраждалого з попереднім діагнозом "опіки" передали лікарям", – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі відомства.

В ДСНС закликали дотримуватися правил пожежної безпеки.