Інтерфакс-Україна
Події
10:29 14.01.2026

В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС

1 хв читати
В Голосіївському районі Києва в багатоповерхівці вибухнула газова суміш, постраждала людина – ДСНС
Фото: ДСНС/Київ

В Голосіївському районі столиці в багатоповерхівці стався вибух газової суміші, одна людина отримала опіки, зруйнований балкон, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

" В Голосіївському районі столиці, в одній із багатоповерхівок, стався вибух газової суміші: зруйнований балкон. Виникла пожежа, під час ліквідації надзвичайники врятували чоловіка. Постраждалого з попереднім діагнозом "опіки" передали лікарям", – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі відомства.

В ДСНС закликали дотримуватися правил пожежної безпеки.

Теги: #київ #дснс #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 13.01.2026
Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

20:19 13.01.2026
Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА

Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА

17:15 13.01.2026
Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

13:19 13.01.2026
Кличко: у Києві без опалення близько 500 багатоповерхівок, енергодефіцит зріс після нічної атаки

Кличко: у Києві без опалення близько 500 багатоповерхівок, енергодефіцит зріс після нічної атаки

12:46 13.01.2026
Британія передала ДСНС України два броньовані автомобілі Toyota

Британія передала ДСНС України два броньовані автомобілі Toyota

11:06 13.01.2026
Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

10:57 13.01.2026
Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе

Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе

08:07 13.01.2026
У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

20:34 12.01.2026
Мережі "Сільпо", "АТБ", Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу, можливі точкові закриття

Мережі "Сільпо", "АТБ", Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу, можливі точкові закриття

19:53 12.01.2026
Рух окремих трамваїв та тролейбусів 13 січня продублюють автобуси

Рух окремих трамваїв та тролейбусів 13 січня продублюють автобуси

ВАЖЛИВЕ

Тимошенко ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду – антикорупційні органи

Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", відкинула "всі абсурдні звинувачення" і заявила про політичне замовлення проти неї

Захисники України в ніч на 14 січня знищили або подавили 90 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Малюк: йду з посади глави СБУ з гордо піднятою головою, залишаюся в системі Служби

ОСТАННЄ

Аварійні відключення діють у Києві та п'яти областях – "Укренерго", Міненерго

Енергокомітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики

"АТБ" збільшило поставки товарів в магазини мережі у столиці

Віткофф і Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з Путіним – ЗМІ

Тимошенко ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду – антикорупційні органи

Від сьогодні хвилина мовчання оголошується для усього Офісу президента - радниця керівника ОП

Мінсоцполітики з партнерами презентували План гуманітарних потреб та реагування на 2026р для України

Мовний омбудсмен закликає Раду якнайшвидше підтримати проєкт постанови про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави

До 9 років позбавлення волі засуджено ексректора Донецького медуніверситету - ВАКС

Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА