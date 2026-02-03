Зеленський щодо відповіді РФ на обстріл: Ми зазвичай намагаємось не інформувати агресора щодо наших планів

Україна зазвичай намагається не інформувати РФ щодо військових кроків, заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про можливі дзеркальні кроки щодо атак Росії на українську енергетику.

"Що стосується будь-яких наших кроків військових, ми зазвичай намагаємось не інформувати агресора щодо наших планів, щодо наших дій", - сказав Зеленський під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі у вівторок, 3 лютого, атакували дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та низки областей. У столиці понад 1100 будинків залишилися без опалення, найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах. Вже тривають відновлювальні роботи.