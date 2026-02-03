Рютте: НАТО працює над тим, щоб забезпечити якнайшвидшу поставку додаткових ракет ППО Україні

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Програма PURL забезпечила близько 75% поставок ракет для систем Patriot, і 90% - для інших систем ППО, НАТО працює над тим, щоб забезпечити якнайшвидшу поставку додаткового обладнання, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"З моменту запуску програми "PURL" минулого літа вона забезпечила близько 75 відсотків усіх ракет для батарей Patriot та 90 відсотків ракет, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони. Однак я абсолютно впевнений, що Україна потребує набагато більше. І ми терміново працюємо над тим, щоб забезпечити якнайшвидшу поставку додаткового обладнання. Не тільки через PURL, але й з будь-яких інших джерел, де можна знайти постачання", - сказав Рютте під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Рютте анонсував наступного тижня зустріч у форматі Рамштайн, щоб вирішити це питання, а також у вівторок він зустрінеться з міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Генеральний секретар НАТО запевнив Україну у підтримці сьогодні і в наступні роки.

"Ми всі підтримуємо ваш суверенітет, вашу безпеку і ваше прагнення до миру. Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася справедливо і назавжди. І ми прагнемо забезпечити вас усім необхідним для захисту сьогоднішнього безпечного і тривалого миру в майбутньому", - наголосив він.