Не вважаю себе винним і не переховуюсь від слідства – Шурма з Німеччини про справу з СЕС на ТОТ

Ексзаступник голови Офісу президента Ростислав Шурма не визнає себе винним у справі про зловживання з виплатами за "зеленим" тарифом СЕС на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), не переховується від слідства і готовий брати участь у процесуальних діях шляхом відеоконференції чи з дипустанов України в Німеччині, яку він назвав своїм постійним місцем проживання.

"У зв’язку з публічним розголосом навколо кримінального провадження та поширенням у медіа різної інформації щодо мого процесуального статусу вважаю за необхідне публічно прояснити свою позицію. Я не переховуюсь і підтверджую свою готовність співпрацювати зі слідством у межах кримінального провадження № 42023000000001375", – написав Шурма у своєму Facebook у вівторок.

Він заявив, що неодноразово офіційно звертався з проханням забезпечити його участь у процесуальних діях у передбачений законом спосіб - шляхом відеоконференції або на території дипломатичних установ України за кордоном, оскільки на сьогодні постійно проживає в Федеративній Республіці Німеччина.

"Усі мої актуальні контактні дані, адреса проживання та контакти моїх захисників надані правоохоронним органам. Я розраховую, що ці звернення будуть розглянуті з дотриманням вимог закону та з повагою до мого права на захист", – зазначив Шурма.

Він наголосив, що не визнає себе винним у вчиненні будь-якого злочину та переконаний, що жодних протиправних дій не вчиняв.

Водночас Шурма зазначив, що провадження супроводжують "ознаки вибіркового та політично вмотивованого тиску", і для нього принципово важливо, щоб розслідування здійснювалося неупереджено, з дотриманням усіх процесуальних гарантій та принципу справедливого суду.

"Я відкритий до законної співпраці та очікую від слідства такого ж дотримання закону", – резюмував ексзаступник голови ОП.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили схему розкрадання призначених для виплат за "зеленим" тарифом грошей комерційними енергогенеруючими підприємствами на тимчасово окупованій території Запорізької області, загальна сума збитків становить 141,3 млн грн, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП Ростислав Шурма.

Загалом у справі дев’ять підозрюваних. Крім самого Шурми, підозрюваним є його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго".

Як пояснювало НАБУ, у 2019-2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, які виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю приблизно 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з ОЕС України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

Вони звітували неправдиву інформацію про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення. Отримані гроші надалі виводили через пов’язані компанії.

29 грудня 2025 року Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження Ростислава Шурми як представника держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" за його заявою.

Правоохоронці Німеччини 15 липня 2025 року за запитом НАБУ провели обшуки у колишнього заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми за його місцем проживання в м.Штарнберг (Баварія) під Мюнхеном. Тоді директор Національного антикорупціного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос відмовився давати політичні оцінки слідчим діям, хоча й допустив, що ефективність НАБУ могла викликати певну кризу. Пізніше він зазначив, що слідчі дії стосувалися, зокрема, діяльності "ГарПоку".