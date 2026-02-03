Інтерфакс-Україна
Події
13:47 03.02.2026

Понад 1,1 тис будинків без опалення в лівобережній частині Києва після нічної атаки – мер

1 хв читати
Понад 1,1 тис будинків без опалення в лівобережній частині Києва після нічної атаки – мер
Фото: Київська міська рада

Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру в ніч на вівторок залишаються без тепла.

"Обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення", - повідомив мер Києва Віталій Кличко в Телеграм.

За його словами, у всіх цих будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

Мер повідомив про розгортання додаткових опорних пунктів обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення. "Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському — 4. Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів — у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях)", - розповів Кличко.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі у вівторок, 3 лютого, атакували дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та низки областей. Найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах у лівобережній частині столиці.

 

Теги: #київ #опалення #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 03.02.2026
У Києві без опалення залишається понад 1100 багатоквартирних будинків, найскладніша ситуація на лівому березі - Кулеба

У Києві без опалення залишається понад 1100 багатоквартирних будинків, найскладніша ситуація на лівому березі - Кулеба

16:19 03.02.2026
Кількість постраждалих від ворожої атаки у Києві зросла до 6 осіб

Кількість постраждалих від ворожої атаки у Києві зросла до 6 осіб

15:57 03.02.2026
В Києві внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження окремих об’єктів транспортної інфраструктури

В Києві внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження окремих об’єктів транспортної інфраструктури

15:49 03.02.2026
Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави - Кличко

Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави - Кличко

14:14 03.02.2026
Клименко анонсував збільшення кількості пунктів обігріву в Києві з 118 до 197

Клименко анонсував збільшення кількості пунктів обігріву в Києві з 118 до 197

13:47 03.02.2026
Понад 1,1 тис будинків без опалення в лівобережній частині Києва після нічної атаки – мер

Понад 1,1 тис будинків без опалення в лівобережній частині Києва після нічної атаки – мер

08:45 03.02.2026
Понад 16 тисяч мешканців Лозівської громади Харківської області без опалення через нічні ворожі обстріли - мер

Понад 16 тисяч мешканців Лозівської громади Харківської області без опалення через нічні ворожі обстріли - мер

08:34 03.02.2026
Кількість будинків без теплопостачання в Києві внаслідок нічної атаки ворога зросла до 1170 - Кличко

Кількість будинків без теплопостачання в Києві внаслідок нічної атаки ворога зросла до 1170 - Кличко

08:05 03.02.2026
Кількість постраждалих від нічної ракетно-дронової атаки на Київ зросла до трьох – ДСНС

Кількість постраждалих від нічної ракетно-дронової атаки на Київ зросла до трьох – ДСНС

03:56 03.02.2026
Руйнування внаслідок нічної комбінованої атаки ворога на Київ зафіксовані в 5 районах столиці – МВА

Руйнування внаслідок нічної комбінованої атаки ворога на Київ зафіксовані в 5 районах столиці – МВА

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА