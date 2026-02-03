СБУ: Затримано п'ятьох агітаторів РФ у різних регіонах України

Служба безпеки повідомляє про затримання затримала п’ятьох мешканців України за агітацію на користь РФ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще пʼятьох прокремлівських агітаторів, які виправдовували збройну агресію рф, вбивства рашистами цивільного населення та захоплення території України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що у Харкові затримано помічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці, який у телеграм-каналах закликав окупантів до знищення українців та виправдовував злочини РФ у Бучі та Ірпені.

На Закарпатті в Ужгородському районі затримано ще двох місцевих пропагандисток, які вихваляли Путіна та повномасштабну війну РФ проти України. Для поширення ворожої агітації вони використовували власні сторінки у TikTok і Facebook.

Також у прикордонному регіоні викрито 46-річного ухилянта з Берегово, який, ховаючись вдома від мобілізації, публікував у TikTok антиукраїнські дописи. У таких публікаціях він ставив під сумнів державний суверенітет України та її територіальну цілісність.

У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили 35-річного охоронця місцевого паркінгу, який у телеграм-каналах закликав до захоплення обласного центру.

"Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь рф", - зазначається у повідомленні.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників); ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі та ненависті).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.