В Києві без опалення лишаються 80 будинків – Кличко

Фото: Київська міська рада

У Києві наразі близько 80 будинків без тепла після аварії в енергосистемі України, що сталася минулої суботи, коли без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Комунальники й енергетики цілодобово працюють, щоб підключити будинки до теплопостачання", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він додав, що відбуваються також оперативні роботи з відновлення опалення в багатоповерхівках, де трапляються аварійні ситуації через сильні морози та перебої з електропостачанням.