17:19 02.02.2026

Окупанти знов наростили темпи просування на минулому тижні, переважно на гуляйпільському напрямку – DeepState

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією протягом минулого тижня з 26 січня по 2 лютого на 90,29 кв км, що у три з половиною рази більше, ніж позаминулого тижня, коли ворог зайняв 26,59 кв км, і приблизно відповідає темпам просування ворога в кінці минулого 2025 року, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Переважно така ситуація склалася через значне просування ворога на гуляйпільському на запорізькому напрямках у Запорізькій області, де сумарно площа окупації зросла за тиждень на 51,05 кв км (на позаминулому – лише на 6,97 кв км), "сіра зона" невизначеного контролю – ще на 1,53 кв км.

Також зросли темпи просування ворога на часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках на сході та півночі Донецької області – до 20,57 кв км за тиждень (на позаминулому – 10,71 кв км), але ці зміни залишаються в межах темпів просування, які зберігаються на цій ділянці фронту вже багато місяців поспіль. "Сіра зона" тут зросла за тиждень лише на 1,02 кв км.

Крім того, після повної зупинки на позаминулому тижні відновилося просування окупантів на сусідньому лиманському напрямку, де ворог захопив на початку минулого тижня 7,56 кв км, частково за рахунок скорочення "сірої зони" на 3,43 кв км.

Також відновилося просування ворога біля села Грабовське на південному сході Сумської області, де на минулому тижні площа окупації зросла на 4,81 кв км. "Сіра зона" в тому районі зросла ще на 6,07 кв км через намагання противника форсувати державний кордон на північ та на південь від вже існуючого плацдарму.

Натомість темпи просування на покровському напрямку на північному заході Донецької області минулого тижня продовжили знижуватись і склали лише 3,94 кв км, тоді як на позаминулому було 6,42 кв км. "Сіра зона" майже не змінилась (скорочення на 0,57 кв км).

На вовчанському напрямку в Харківській області окупанти минулого тижня просунулись на 2,36 кв км, що майже стільки ж, скільки і позаминулого. "Сіра зона" там зменшилась на 1,26 кв км.

Сукупно площа "сірої зони" збільшилась за минулий тиждень несуттєво, лише на 3,36 кв км, тоді як на позаминулому - на 52,89 кв км.

Таким чином, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,9 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 0,5 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 3,8 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, в останній тиждень серпня та у перший вересня минулого року площа російської окупації зростала в середньому на 10-11 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня. У листопаді швидкість просування ворога різко зросла, переважно в напрямку Гуляйполя, але потім знову знизилися до 13-14 кв. км в середньому на добу. В середині грудня вона знов різко зросла внаслідок активного просування противника в напрямку Сіверська, після чого знизилась спочатку до попереднього темпу, а далі на новий рік - ще удвічі до 6-7 кв км на добу, і трималася на такому рівні два тижні.

 

Теги: #війна #deepstate

