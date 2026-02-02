Інтерфакс-Україна
Події
17:52 02.02.2026

Верховний суд: Законом заборонено використання земель природно-заповідного фонду для створення НВМК

Верховний суд України роз'яснив ухвалене рішення у справі, пов’язаній із Національним військовим меморіальним кладовищем (НВМК).

Наголошується, суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

"Суди в цій справі встановили, що НВМК було засноване спеціальним законом і порядок його облаштування та розміщення також визначався законом. Для забезпечення його облаштування Верховна Рада України ухвалила інший закон, який встановив пряму заборону на зміну цільового призначення земель природоохоронного фонду для таких потреб та в якому зазначено, що для розміщення НВМК не допускається зміна цільового призначення земельних ділянок на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, землях водного фонду, а також територіях житлової забудови, визначених затвердженою містобудівною документацією на місцевому рівні", - йдеться у роз'ясненні, оприлюдненому у телеграм-каналі ВСУ.

Таким чином, попри законодавчу заборону, Київська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про зміну цільового призначення ділянки, що належить до земель природоохоронного призначення, і використала її для створення меморіалу.

Невідповідність цих дій закону та незаконність прийнятих адміністративних рішень підтвердили в цій справі суди, зокрема й Верховний Суд.

Раніше повідомлялось, рішення Верховного Суду стосовно Національного військового меморіального кладовища (НВМК) стосується виключно деяких пунктів відповідного розпорядження Київської обласної військової адміністрації та "не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення Національного військового меморіального кладовища", поховання Захисників та Захисниць України на Національному меморіалі продовжуватимуться, повідомили у ДУ "НВМК".

 

Теги: #нвмк #верховний_суд #земля

