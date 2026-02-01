1-й корпус НГУ "Азов" заявив про незгоду із судовим рішенням, яке визнає незаконною передачу земель для НВМК

Фото: https://www.facebook.com

1-й корпус Національної гвардії Азов виступив із заявою стосовно ситуації навколо Національного військового меморіального кладовища (НВМК), заявивши про незгоду із судовим рішенням, яке визнає незаконною передачу земель для цвинтаря: "рішення, винесене "іменем України", цинічно попирає права тих, хто загинув заради цього імені".

"Ми не згодні з судовим рішенням, яке визнає незаконною передачу земель для Національного військового меморіального кладовища. Рішення, винесене "іменем України", цинічно попирає права тих, хто загинув заради цього імені. Тих, хто вимовляв його в останню хвилину свого життя", - йдеться у повідомленні 1-го корпусу НГУ "Азов" у телеграм-каналі у неділю..

"Судові рішення у сфері землекористування не можуть і не повинні нівелювати вже здійснене вшанування загиблих воїнів. Дотримання формальних норм без урахування їхнього змісту та мети є неприпустимим. Полеглі Захисники не мають ставати заручниками людської байдужості, професійної некомпетентності або правових спекуляцій. Чи, виносячи своє рішення, суд замислився, що буде з уже похованими воїнами?", - наголошують українські захисники у повідомленні.

"Хорунжа служба 1-го корпусу НГУ "Азов" наголошує: держава під час війни не має права руйнувати ритуали пам’яті. Місце поховання воїнів — це частина бойового побратимства, символ тяглості війська і відповідальності живих перед мертвими. І в Україні воно має бути там, де перебуває зараз. Там, де його визначила держава", - наголосили в 1-му корпусі НГУ "Азов".