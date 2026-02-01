Інтерфакс-Україна
12:44 01.02.2026

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі, куди завдали удару російські окупанти, збільшилась до шести людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість постраждалих збільшилась вже до 6 людей! Всім надається необхідна допомога", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

За даними ОВА, серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих.

Теги: #запоріжжя #федоров #атака_рф #пологовий

