Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі, куди завдали удару російські окупанти, збільшилась до шести людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість постраждалих збільшилась вже до 6 людей! Всім надається необхідна допомога", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

За даними ОВА, серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих.