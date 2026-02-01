Гетманцев виступає за звільнення директора ДУ "НВМК" Пронюткіна

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") вважає, що директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) Ярослава Пронюткіна необхідно звільнити.

"Наступного тижня ми заслухаємо на засіданні ВР доповідь міністра у справах ветеранів Калмикової про звільнення незаконно заброньованого пропагандиста війни Пєтрова. Звільнено та позбавлено броні також його спільника, чорта Єрмака - Іванова. Тому це заслуховування не про їх бронювання і не про Калмикову, яка між тим має притягнути до відповідальності та звільнити директора Меморіального військового кладовища, винного у фіктивному бронюванні пропагандистів", - написав Гетманцев в мережі Facebook.

Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада викликала на засідання міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді щодо питання можливих зловживань з бронюванням від мобілізації в ДУ "НВМК".

16 січня Калмикова заявила, що Мінветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у ДУ "НВМК",

До цього народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм-каналі опублікував інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "НВМК" і заброньований там від мобілізації.

16 січня агентству "Інтерфакс-Україна" в НВМК підтвердили, що політтехнолог Петров працює у них провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Зазначалося, що функціональні обов’язки Петрова полягають у підготовці інформаційних матеріалів, інформаційному та комунікаційному супроводі діяльності ДУ "НВМК", моніторингу інформаційного простору, підготовці аналітичних довідок, адмініструванні та наповненні інформаційних ресурсів установи, за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.

20 січня ДУ "НВМК" повідомив, що Петров звільнився за власним бажанням з посади провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

20 січня стало відомо, що Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо одного із українських блогерів за статтею про державну зраду. За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" йдеться про блогера, політтехнолога та співведучого YouTube-каналу "Ісландія" Петрова.