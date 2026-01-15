Рада з другої спроби викликала Калмикову для доповіді з питання бронювань у НВМК

Верховна Рада з другої спроби викликала на засідання міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді з питання бронювань від мобілізації у ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК).

Зокрема, на засіданні парламенту у четвер, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") повторно ініціював питання виклику Калмикової на засідання Ради на 3 лютого для доповіді щодо питання можливих зловживань з бронюванням від мобілізації в ДУ "НВМК".

За дане рішення проголосувало 217 народних депутатів, у звʼязку з чим воно вважається прийнятим.

Раніше у Раді не вистачило голосів за пропозицію народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос") викликати Калмикову і директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) Ярослава Пронюткіна.

На початку тижня Железняк в телеграм-каналі опублікував інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" і заброньований там від мобілізації.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося з запитом до ДУ "НВМК" щодо зазначеного питання.