"Прометей" потерпає від кібератаки, шахраї вимагають $250 тис. за повернення доступу до сервісів компанії

Група компаній "Прометей" стала мішенню кібератаки: зловмисники зламали захист і заблокували доступ до внутрішньої бази даних та ключових сервісів, за поновлення доступу вимагають $250 тис., повідомила пресслужба компанії у Facebook.

"Атака сталася в неділю: частину комп’ютерів уражено повністю, бізнес-процеси фактично зупинилися. ІТ-команда вже третю добу працює без зупинки, відновлює дані та паралельно стримує нові хвилі втручання", - розповіла пресслужба і додала, що за повернення доступу шахраї вимагають $250 тис. викупу.

В компанії називають це кібервимаганням і шантажем.

При цьому повідомляється про ознаки можливого "російського сліду", свідченням чого є IP-адреси, з яких здійснювалися підключення.

У разі продовження атаки компанія має намір звернутися до кіберполіції.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, очищення, сушіння та логістики сільгоспкультур. До російської агресії володіла 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як 2020 року цей показник сягнув $32,6 млн, 2019 року – $30,5 млн.

"Прометей" у 2023 році повідомив про намір наростити земельний банк із 20 тис. га до 50 тис. га, а в перспективі – до 100 тис. га.