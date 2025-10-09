Інтерфакс-Україна
23:54 09.10.2025

Лозівське КП "Теплоенерго" відбило масштабну кібератаку – мер

1 хв читати

Фахівці лозівського комунального підприємства "Теплоенерго" (Харківська обл) зафіксували зовнішнє втручання в роботу систем у ніч проти 8 жовтня, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Загалом виявлено понад 700 спроб злому. Якби атаку не вдалося вчасно зупинити, головний сервер підприємства міг би бути паралізований, що поставило б під загрозу стабільну роботу системи теплозабезпечення міста.  Сьогодні у сфері теплопостачання активно використовуються цифрові технології, тому подібна атака могла б призвести до затримки опалювального сезону та втрати важливих баз даних", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Він подякував спеціалістам КП та фахівцям Лозівського представництва СБУ, які спільними зусиллями відбили кібератаку.

Він також зазначив, що ця спроба зупинити підприємство напередодні опалювального сезону є частиною гібридною війни.

"Ми добре розуміємо, кому вигідно залишити без тепла друге за величиною місто Харківщини. Нас атакують не лише ракетами та "шахедами" — війна триває і в кіберпросторі. Це і є справжня гібридна війна. Але ми боронимо свою землю, свої міста і свій цифровий простір", - написав Зеленський.

Джерело: https://t.me/s/Zelenskiy_Sergiy

Теги: #кібератака #теплоенерго #харківська

