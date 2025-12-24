Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Святвечір – це унікальний час, який має особливий дух для українців і попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити українське серце і єдність, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні дуже особливий вечір. Святвечір. Це унікальний час, який має особливий дух, свою особливу магію для всіх нас. Бо цей вечір насправді – про всіх нас. Про все те, що робить українців українцями. Це любов до свого дому, свого коріння і традицій, це щастя, коли збирається вся сім’я за столом. Коли нарешті зустрілись, обійнялися, спитали один в одного: як ти? Все це завжди було невід’ємними атрибутами нашого Різдва. Але четвертий рік поспіль, четвертий рік повномасштабної війни за незалежність усе це прагнуть у нас забрати", - сказав Зеленський у привітанні з Різдвом Христовим.

Президент зазначив, що сьогодні ми захищаємо свою землю, свої родини, те бажане відчуття спокою і миру у своєму домі, і коли ми разом. І попри все українці разом на відстані чи наживо.

"І ось це відчуття в нас ніхто не відбере. І ось це відчуття дає нам надію, дає нам все це і допомагає триматися. Триматися попри все", - додав глава держави.

Він наголосив, що Україна відзначає Різдво у важкий час, і що "на жаль, не всі з нас у цей вечір вдома, і не в усіх, на жаль, є дім, і не всі, на жаль, сьогодні з нами".

"Та попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше. Це наше українське серце, це наша віра один в одного й це наша єдність", - заявив президент.

Тому сьогодні мільйони українців чекатимуть у небі першу зорю. "В небі Києва, Закарпаття, в небі Одеси чи Куп’янська – де б не були. Українці сьогодні разом. Відзначають Різдво в одну дату, як одна велика родина", - наголосив Зеленський.