09:57 13.01.2026

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони України у ніч проти вівторка знешкодили 247 повітряних цілей: дві балістичні ракети Іскандер-М, п'ять крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

Всього ж ворог атакував 18-ма балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Курської, Брянської, Воронезької обл. – РФ, ТОТ Криму, сьома ракетами Іскандер-К із Курської та Бєлгородської обл. – РФ, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Кача – ТОТ АР Криму, близько 200 із них – "шахеди".

Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність роботи ППО по цілям склала: проти БпЛА – 84,3%, проти балістичних ракет – 11,1%, проти крилатих ракет – 71,43%, загальна ефективність склала 77,67%.

Нагадаємо, попередня масована російська атака відбулася 9 січня, тоді Сили оборони України знешкодили 244 повітряних цілей із 278, втім були зафіксовані влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України. Основним напрямком удару була Київщина.

Теги: #атака_рф #ппо #збиття

