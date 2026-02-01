Дві жінки та 4-річний хлопчик зазнали поранень через атаку БпЛА у Запоріжжі

Російські окупанти завдали чергової атаки безпілотниками по Запоріжжю - троє людей травмовані, серед них – чотирирічна дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Чотирирічна дитина та дві жінки поранені: ворог продовжує шахедний терор Запоріжжя", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

За його словами, черговий російський безпілотник вибухнув в одному з районів міста. Попередньо, троє людей травмовані. Серед них маленький хлопчик. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.