Інтерфакс-Україна
Події
14:07 01.02.2026

Дві жінки та 4-річний хлопчик зазнали поранень через атаку БпЛА у Запоріжжі

1 хв читати
Дві жінки та 4-річний хлопчик зазнали поранень через атаку БпЛА у Запоріжжі

Російські окупанти завдали чергової атаки безпілотниками по Запоріжжю - троє людей травмовані, серед них – чотирирічна дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Чотирирічна дитина та дві жінки поранені: ворог продовжує шахедний терор Запоріжжя", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

За його словами, черговий російський безпілотник вибухнув в одному з районів міста. Попередньо, троє людей травмовані. Серед них маленький хлопчик. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Теги: #запоріжжя #федоров #постраждалі #атака_рф

