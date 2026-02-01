Інтерфакс-Україна
Події
14:57 01.02.2026

У Києві без тепла залишаються 693 будинки – Кулеба

1 хв читати
У Києві без тепла залишаються 693 будинки – Кулеба
Фото: Мінрозвитку громад

У Києві без тепла залишаються 693 будинки, найскладніша ситуація – у Солом’янському та Печерському районах, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"У столиці тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі. Від вчорашнього вечора тепло відновили вже у понад 2 700 будинках. Водночас нині без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них - після останнього ворожого обстрілу. Найскладніша ситуація – у Солом’янському та Печерському районах", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

За його словами, до робіт сьогодні залучено додаткових 114 бригад, понад 500 працівників, зокрема фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці. Для лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень. Водопостачання і водовідведення в місті працюють у штатному режимі.

Теги: #київ #кулеба #опалення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 01.02.2026
Екстрені відключення знову застосовані у Києві – Yasno

Екстрені відключення знову застосовані у Києві – Yasno

09:50 01.02.2026
Понад 1500 будинків у Києві підключили до теплопостачання впродовж ночі – Кличко

Понад 1500 будинків у Києві підключили до теплопостачання впродовж ночі – Кличко

22:41 31.01.2026
Водопостачання у Києві після системної аварії енергомереж відновлено – Кличко

Водопостачання у Києві після системної аварії енергомереж відновлено – Кличко

18:44 31.01.2026
У Києві без опалення 3419 багатоповерхівок – Кличко

У Києві без опалення 3419 багатоповерхівок – Кличко

15:33 31.01.2026
Київське метро повернулося до роботи у звичайному режимі – КМДА

Київське метро повернулося до роботи у звичайному режимі – КМДА

15:12 31.01.2026
Працюють "синя" та "зелена" лінії київського метро, на "червоній" тривають перевірки перед відновленням роботи – КМДА

Працюють "синя" та "зелена" лінії київського метро, на "червоній" тривають перевірки перед відновленням роботи – КМДА

14:45 31.01.2026
У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

14:02 31.01.2026
Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва – ДТЕК

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва – ДТЕК

12:17 31.01.2026
В усіх районах Києва немає води через аварію в енергосистемі - водоканал

В усіх районах Києва немає води через аварію в енергосистемі - водоканал

11:18 31.01.2026
У Київському метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів - КМДА

У Київському метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів - КМДА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

Екстрені відключення знову застосовані у Києві – Yasno

Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

Маск про несанкціоноване використання Starlink на російських ударних БпЛА: Схоже, заходи, яких ми вжили дали результат

ОСТАННЄ

На Львівщинв розпочато інвентаризацію мозаїк

Міністр оборони про боротьбу з російськими БпЛА з супутниковим інтернетом: в Україні зможуть працювати тільки верифіковані Starlink

Дві жінки та 4-річний хлопчик зазнали поранень через атаку БпЛА у Запоріжжі

Буданов привітав воєнних розвідників з Днем департаменту активних дій ГУР

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

Зеленський про другий президентський термін: Залежить від того, як закінчиться війна

Три жінки отримали травми через атаку БпЛА на пологовий у Запоріжжі — ДСНС

Рішення Верховного Суду "не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення Національного військового меморіального кладовища" – ДУ "НВМК"

Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження ремонтної бази, пунктів управління БпЛА та інших військових об’єктів ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА