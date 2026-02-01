У Києві без тепла залишаються 693 будинки – Кулеба

Фото: Мінрозвитку громад

У Києві без тепла залишаються 693 будинки, найскладніша ситуація – у Солом’янському та Печерському районах, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"У столиці тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі. Від вчорашнього вечора тепло відновили вже у понад 2 700 будинках. Водночас нині без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них - після останнього ворожого обстрілу. Найскладніша ситуація – у Солом’янському та Печерському районах", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

За його словами, до робіт сьогодні залучено додаткових 114 бригад, понад 500 працівників, зокрема фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці. Для лікарень, пологових будинків і опорних Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень. Водопостачання і водовідведення в місті працюють у штатному режимі.