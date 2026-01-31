Інтерфакс-Україна
12:17 31.01.2026

В усіх районах Києва немає води через аварію в енергосистемі - водоканал

В усіх районах Києва немає води через аварію в енергосистемі - водоканал

У зв’язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах столиці України, повідомив Київводоканал.

"На цей момент енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам", - йдеться у повідомленні у Facebook у суботу.

Про подальший розвиток ситуації та терміни відновлення послуг водоканал інформуватиме додатково.

