12:17 31.01.2026
В усіх районах Києва немає води через аварію в енергосистемі - водоканал
У зв’язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах столиці України, повідомив Київводоканал.
"На цей момент енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам", - йдеться у повідомленні у Facebook у суботу.
Про подальший розвиток ситуації та терміни відновлення послуг водоканал інформуватиме додатково.