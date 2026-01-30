Інтерфакс-Україна
Події
21:47 30.01.2026

Київ має враховувати безпековий фактор при оновленні систем енерго- та теплозабезпечення - Сухомлин

При оновленні систем енерго- та теплозабезпечення столиця має враховувати безпековий фактор та орієнтуватись на сучасні технологічні рішення. Таку думку виказав голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин.

"Київ сам визначиться стосовно майбутнього своєї (енерго та тепло-) системи, це окрема задача для керівництва нашої столиці. Але сьогодні під час війни, і навіть після закінчення війни, маємо враховувати не лише ефективність, а й безпековий фактор. Тому повинна бути об'єднана центральна система теплозабезпечення і додаткова децентралізована система теплозабезпечення", - сказав Сухомлин під час публічного звітного заходу агентства перед донорами щодо підсумків діяльності у 2025 році та пріоритетів роботи на 2026 рік, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Сухомлин навів приклад Житомира, де система теплозабезпечення, енергозабезпечення децентралізована, створена трьохшарова система резервного живлення. "Те, що ми запровадили у свій час у Житомирі - функціонує. Це все можна втілити і в Києві. Головні питання - час і ресурс. Зрозуміло, що історично у Києві система теплозабезпечення заснована на дуже великих теплових електростанціях. У столиці  можна зробити децентралізовану систему, але не потрібно також відкидати можливості великих теплових електростанцій", - вважає Сухомлин.

За його словами, великі ТЕЦ мають свої переваги, але, в умовах їх виходу зі строю, децентралізованих потужностей має вистачати на нагрів води до такого режиму, яке забезпечить мінімальне функціонування системи теплозабезпечення з Києва.

"При відновленні цих великих, стратегічно важливих для Києва об’єктів потрібно закладати абсолютно нові технічні рішення, з альтернативної енергетики, наприклад, які зможуть спалювати побутове сміття та ін. Таким чином можна поліпшити екологічну ситуацію в Києві, отримувати більш дешеве тепло, зменшити залежність від газу", - вважає він.

Він навів приклад Копенгагена, де дуже велика ТЕЦ, яка забезпечує 87% тепла для столиці Данії за рахунок спалювання сміття, знаходиться всього у 2 км від королівського палацу, та Відня, це сучасна ТЕЦ знаходиться у центральній частині міста. "Сучасні технології допоможуть Києву створити енергоефективну систему", - резюмував він.

Теги: #київ #тепло

