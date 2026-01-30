Інтерфакс-Україна
Події
11:40 30.01.2026

Поліція отримала численні повідомлення про мінування держустанов, навчальних закладів і підприємств у Києві


Поліція отримала численні повідомлення про мінування держустанов, навчальних закладів і підприємств у Києві

Правоохоронці отримали повідомлення про мінування ряду державних установ, навчальних закладів, підприємств та інших закладів у Києві та перевіряють відповідну інформацію.

"Зауважимо, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це, кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції. До перевірки залучено вибухотехніків та кінологів", - повідомляється в телеграм-каналі поліції Києва.

Правоохоронці закликають жителів столиці зберігати спокій та порядок, а в разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номером 102.

Теги: #київ #мінування

