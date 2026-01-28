Київ переходить до оновлених тимчасових графіків - CEO "Ясно"

У Києві запроваджують тимчасові оновлені графіки відключень електроенергії, повідомив гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Вони зовсім не схожі на ті стабілізаційні, до яких ми звикли, але дадуть змогу хоч трохи планувати свій час", - наголосив він.

За словами Коваленка, графік стане доступним з опівночі 29 січня.

"Щоб дізнатися свій - заходьте на сайт YASNO чи ДТЕК Київські електромережі, вводьте свою адресу та перевіряйте. Обов'язково зробіть це, тому що черги, якими користувалися раніше, тепер НЕ АКТУАЛЬНІ", - зазначив він.

Він додав, що в моменті може щось не співпадати, щось може трапитись і пояснив, що перебудованій системі треба час на стабілізацію і виправлення помилок.

"Перехід до графіків не означає, що все відремонтували. Це швидше єдине можливе рішення, щоб розпланувати свою рутину. Хоч якісь графіки краще, ніж невизначеність. Енергетики продовжують працювати над відновленням системи після обстрілів", - резюмував Коваленко.

Джерело: https://www.facebook.com/1784199130/posts/10223704559240365/?rdid=JCootr5XX1UtIRih#