12:16 27.01.2026

УЧХ передав сотні спальних наборів і ковдр мешканцям Києва

Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує підтримувати мешканців Києва, які залишилися в оселях без теплопостачання внаслідок нещодавніх російських комбінованих повітряних атак.

Як повідомляється на офіційній сторінці УЧХ у Фейсбуці, організація передала

мешканцям Деснянського району столиці 420 спальних наборів, 300 комплектів постільної білизни та 940 теплих ковдр.

Крім того, за підтримки УЧХ та з ініціативи Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України у районі розгорнуто теплопункти, де люди можуть зігрітися, перепочити та отримати теплі ковдри.

Наразі одна з найскладніших ситуацій у столиці — в Деснянському та Дніпровському районах. Після останніх атак збройних сил РФ саме тут зафіксовано критичні перебої з енергопостачанням та опаленням.

 

