Дарницька РДА Києва звернулася до керівників керуючих компаній з проханням відключити гаряче водопостачання

Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація звернулася з листом до керівників керуючих компаній, які утримують житлові будинки на території району, з проханням провести роботи з відключення послуги гарячого водопостачання, згідно з копією документа, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

"Керівникам підприємств, установ та організацій, які утримують житлові будинки на території Дарницького району міста Києва. Внаслідок масованих ракетно-дронових атак спричинених російською Федерацією на території Дарницького району міста Києва, а також у зв'язку з пошкодженням об'єктів енергетичної інфраструктури сформувався певний дефіцит тепло-, енергопотужності", - йдеться у документі.

В РДА також посилаються на розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.01.2026 No 7 та від 25.01.2026 No 14 "Про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації".

"Просимо спільно з Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київтеплоенерго" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Євро-Реконструкція" провести роботи з відключення послуги гарячого водопостачання", - написано у листі за підписом заступника глави РДА.