Інтерфакс-Україна
Події
20:46 26.01.2026

Дарницька РДА Києва звернулася до керівників керуючих компаній з проханням відключити гаряче водопостачання

1 хв читати
Дарницька РДА Києва звернулася до керівників керуючих компаній з проханням відключити гаряче водопостачання

Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація звернулася з листом до керівників керуючих компаній, які утримують житлові будинки на території району, з проханням провести роботи з відключення послуги гарячого водопостачання, згідно з копією документа, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

imgonline com ua Resize Zl71u8A6vl Ma

"Керівникам підприємств, установ та організацій, які утримують житлові будинки на території Дарницького району міста Києва. Внаслідок масованих ракетно-дронових атак спричинених російською Федерацією на території Дарницького району міста Києва, а також у зв'язку з пошкодженням об'єктів енергетичної інфраструктури сформувався певний дефіцит тепло-, енергопотужності", - йдеться у документі.

В РДА також посилаються на розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.01.2026 No 7 та від 25.01.2026 No 14 "Про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації".

"Просимо спільно з Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київтеплоенерго" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Євро-Реконструкція" провести роботи з відключення послуги гарячого водопостачання", - написано у листі за підписом заступника глави РДА.

Теги: #київ #водопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 26.01.2026
Рух поїздів "червоної" лінії метро в Києві відновлено у звичайному режимі – КМДА

Рух поїздів "червоної" лінії метро в Києві відновлено у звичайному режимі – КМДА

17:41 26.01.2026
Рух "червоною" лінією метро в Києві здійснюється з обмеженнями через тривогу – КМДА

Рух "червоною" лінією метро в Києві здійснюється з обмеженнями через тривогу – КМДА

13:55 26.01.2026
Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

10:56 26.01.2026
У Києві працюють чотири теплопункти УЧХ

У Києві працюють чотири теплопункти УЧХ

09:17 26.01.2026
У Києві спостерігається збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через блекаути

У Києві спостерігається збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через блекаути

03:44 26.01.2026
На Троєщині у Києві розгорнули два наметові містечка – МВС

На Троєщині у Києві розгорнули два наметові містечка – МВС

02:23 26.01.2026
У Києві евакуюють маломобільних мешканців після атаки РФ

У Києві евакуюють маломобільних мешканців після атаки РФ

21:24 25.01.2026
Через обстріли ситуація з електро- і теплопостачанням у Деснянському районі залишається складною - ДТЕК

Через обстріли ситуація з електро- і теплопостачанням у Деснянському районі залишається складною - ДТЕК

17:53 25.01.2026
Без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок – мер Києва

Без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок – мер Києва

15:23 25.01.2026
Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Посол Франції про розміщення іноземних військ в Україні: Росія не має права диктувати умови суверенній країні

Постачання літаків Mirage для України продовжується - посол Франції

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

ОСТАННЄ

ДСНС попереджає про ожеледь та сніголавинну небезпеку у вівторок

Зеленський підняв розмір щорічних грантів молодим вченим і докторам наук до 300-700 тис грн

Ворожий БпЛА поранив дівчину в Запорізькій області - ОВА

Україна вийшла з угоди СНД про охорону держкордонів і морських економічних зон – указ

Зеленський призначив посла України в Грузії після 4-річної перерви

Чугуїв знеструмлений через ворожий обстріл – мер

Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Шевчук був призначений членом Конкурсної комісії на адмінпосади в САП як єдиний, хто відповідав вимогам закону – Рада прокурорів

Посол Франції про розміщення іноземних військ в Україні: Росія не має права диктувати умови суверенній країні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА