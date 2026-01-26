У Києві спостерігається збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через блекаути

Через відключення електроенергії, спричинені ворожими обстрілами, в Києві спостерігається тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря, повідомляє Офіційний портал Києва.

За повідомленням Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, за умов знеструмлень або нестабільного електроживлення обладнання працює некоректно. Зокрема, прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря, а часті вимушені перезапуски негативно впливають на роботу автономних станцій. Тому під час тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступними.

Фахівці вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання.