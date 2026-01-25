Без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок – мер Києва

Фото: ДСНС Києва

Від ранку неділі ще понад 340 будинків підключили до теплопостачання, наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Нагадаю, вчора в столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6000 будинків. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла", - написав Кличко у телеграм-каналі у неділю.

Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади "Укрзалізниці", додав мер.